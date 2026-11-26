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नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र ध्रुव बग्गा ने तीरंदाजी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मेघालय के शिलांग में 11 से 18 नवंबर तक आयोजित 46 वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे 23 वर्षीय ध्रुव ने फाइनल में ओलंपियन और विश्व के चौथे नंबर के तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को शूटऑफ में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ध्रुव की तीरंदाजी की शुरुआत स्कूल में नौवीं कक्षा के दौरान हुई थी। उन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया(एसजीएफआई) और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। जामिया के प्रबंधन अध्ययन विभाग से एमबीए (इंटरनेशनल बिजनेस) की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने खेल जारी रखा। वर्ष 2024 में उन्होंने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप में जामिया के लिए कांस्य पदक जीता था। ध्रुव ने अपनी सफलता का श्रेय जामिया से मिले सहयोग को दिया। उन्होंने कुलपति प्रो मजहर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रो मोहम्मद महताब आलम रिजवी, खेल निदेशक प्रो नफीस अहमद और प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रो डॉ अमीरुल हसन अंसारी का आभार जताया। साथ ही अपने कोच रविंदर कुमार, जितेंद्र कुमार और लोकेश चंद को भी धन्यवाद दिया। जामिया के कुलपति प्रो मजहर आसिफ ने ध्रुव की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को उन पर गर्व है। रजिस्ट्रार प्रो रिजवी और खेल निदेशक प्रो नफीस अहमद ने भी उनकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना की।

अमर उजाला ब्यूरो