पूर्वी दिल्ली में फटे नोट को लेकर हुए विवाद में एक डिलीवरी बॉय ने आत्महत्या कर ली। 24 वर्षीय समीर हुसैन ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने अब इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जोड़ा है।

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पुलिस के अनुसार, समीर हुसैन पर चार अक्तूबर की रात ईस्ट विनोद नगर के दो निवासियों ने हमला किया था। यह हमला तब हुआ जब समीर ने एक फटा हुआ नोट लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने राकेश उर्फ बंटी (30) और रामपाल सिंह (65) नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।चार अक्तूबर को रात 11:03 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। हुसैन ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने उसे पीटा था। 5 अक्तूबर को आधी रात के बाद उसका मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) तैयार किया गया। कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में उसी दिन एक एफआईआर दर्ज की गई थी। हुसैन ने बाद में घटना का विवरण देते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था।पुलिस को बाद में सूचना मिली कि हुसैन ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसे पांच अक्तूबर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हुसैन की 20 अक्तूबर को मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 जोड़ी। यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है। आरोपियों पर अब आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। यह घटना पूर्वी दिल्ली में हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मृतक की उम्र 24 वर्ष थी।