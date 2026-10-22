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'फटा नोट नहीं लूंगा': बस इतना कहने पर पीटा डिलीवरी बॉय, उसी ने घर जाकर खा लिया जहर; दो आरोपियों पर केस दर्ज

Thu, 22 Oct 2026 02:53 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 22 Oct 2026 02:53 PM IST
सार

देश की राजधानी दिल्ली में फटे नोट को लेकर हुई मारपीट के बाद एक 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप की धारा जोड़ी है। 

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Delivery boy suicide and case of abetment registered against accused who was beaten over torn currency note
डिलीवरी बॉय ने की खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्वी दिल्ली में फटे नोट को लेकर हुए विवाद में एक डिलीवरी बॉय ने आत्महत्या कर ली। 24 वर्षीय समीर हुसैन ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने अब इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जोड़ा है।

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डिलीवरी बॉय ने किया था फटा नोट लेने से मना
पुलिस के अनुसार, समीर हुसैन पर चार अक्तूबर की रात ईस्ट विनोद नगर के दो निवासियों ने हमला किया था। यह हमला तब हुआ जब समीर ने एक फटा हुआ नोट लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने राकेश उर्फ बंटी (30) और रामपाल सिंह (65) नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 
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पुलिस को मिली मारपीट की शिकायत
चार अक्तूबर को रात 11:03 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। हुसैन ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने उसे पीटा था। 5 अक्तूबर को आधी रात के बाद उसका मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) तैयार किया गया। कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में उसी दिन एक एफआईआर दर्ज की गई थी। हुसैन ने बाद में घटना का विवरण देते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था।
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पुलिस को बाद में सूचना मिली कि हुसैन ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसे पांच अक्तूबर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हुसैन की 20 अक्तूबर को मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 जोड़ी। यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।


पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है। आरोपियों पर अब आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। यह घटना पूर्वी दिल्ली में हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मृतक की उम्र 24 वर्ष थी।

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