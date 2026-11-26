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दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन प्रदूषण के मामले में राजधानी अब भी सबसे आगे है। पीएम2.5 और पीएम10 दोनों प्रदूषकों के औसत स्तर के आधार पर दिल्ली इस साल एक अक्तूबर से 25 नवंबर के बीच एनसीआर के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर रही। खास बात यह है कि पिछले साल इसी अवधि में दिल्ली पीएम2.5 के मामले में तीसरे और पीएम10 के मामले में चौथे स्थान पर थी। एनवायरोकैटलिस्ट्स की ओर से इंडिया एयर क्वालिटी पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है।रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 56 दिनों के दौरान दिल्ली में पीएम2.5 का औसत स्तर 113 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। वहीं, पीएम10 का औसत स्तर 221 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। दोनों ही प्रदूषकों का स्तर राष्ट्रीय मानकों से काफी अधिक है। पीएम2.5 के मामले में दिल्ली के बाद गुरुग्राम 109, नोएडा 105, गाजियाबाद 103 और मेरठ 96 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे। वहीं, बागपत और ग्रेटर नोएडा में 95, पानीपत में 90, बुलंदशहर में 82 और फरीदाबाद में 69 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर औसत स्तर दर्ज किया गया। वहीं, पीएम10 के मामले में भी दिल्ली 221 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ पहले स्थान पर रही। इसके बाद गुरुग्राम में 207, बुलंदशहर में 201, नोएडा में 200 और गाजियाबाद में 197 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।