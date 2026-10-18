दिल्ली प्रदर्शन: खुद जूडो की माहिर, हमले के बावजूद दिखाया संयम; महिला सीआरपीएफ अधिकारी की डीजी ने की सराहना

महिला सीआरपीएफ अधिकारी जूडो टीम का हिस्सा

दिल्ली में हाल ही में हुए एक सार्वजनिक व्यवस्था के मोर्चे पर डयूटी के दौरान महिला सीआरपीएफ अधिकारी पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए डीजी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'फोर्स के नेतृत्व ने सीआरपीएफ कर्मियों की इस बात के लिए सराहना की है कि उन्होंने बेहद संयम, धैर्य और सहनशीलता दिखाई, जबकि वह खुद एक बेहतरीन जूडो का अभ्यास करने वाली और सीआरपीएफ जूडो टीम का हिस्सा हैं।' उन्होंने आगे कहा कि हम देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।