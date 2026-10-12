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नदीम से हुई नादानी या थी साजिश: दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 300 सोशल मीडिया पोस्ट हटवाए

Mon, 12 Oct 2026 04:31 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 04:31 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही पुलिस टीमों ने इन प्रदर्शनों से जुड़े आपत्तिजनक और भ्रामक कंटेंट को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' से भी संपर्क किया है।

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सीजेपी प्रदर्शनकारी - फोटो : भूपिंदर सिंह

विस्तार
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और अफवाहों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक शांति में खलल डालने और अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक लगभग 300 सोशल मीडिया पोस्ट्स को हटवाया गया है।

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एआई से बने फर्जी वीडियो पर हुई थी कार्रवाई
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक 24 वर्षीय युवक नदीम अहमद को गिरफ्तार किया था। आरोपी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार करने वाला एक फर्जी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल की मदद से बनाकर वायरल करने का आरोप है। पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है, जो महिला पत्रकारों द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से अलग है।

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एक्स से संपर्क कर रही दिल्ली पुलिस
सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही पुलिस टीमों ने इन प्रदर्शनों से जुड़े आपत्तिजनक और भ्रामक कंटेंट को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' से भी संपर्क किया है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही मनगढ़ंत सामग्री और भ्रामक दावों की पहचान कर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगड़ने से रोकना है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि गलत सूचना फैलाने या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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