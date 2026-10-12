नदीम से हुई नादानी या थी साजिश: दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 300 सोशल मीडिया पोस्ट हटवाए

एआई से बने फर्जी वीडियो पर हुई थी कार्रवाई

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक 24 वर्षीय युवक नदीम अहमद को गिरफ्तार किया था। आरोपी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार करने वाला एक फर्जी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल की मदद से बनाकर वायरल करने का आरोप है। पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है, जो महिला पत्रकारों द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से अलग है।