'लहरा दो तिरंगा': सीजेपी के मार्च से पहले दिपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, थमाया नोटिस; समझाया कानूनी मामला

नई दिल्ली में 6000 हजार पुलिस और 220 सीएपीएफ कंपनियां तैनात

सीजेपी का ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में पुलिस के 6,000 से अधिक कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 220 कंपनियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।