सीजेपी प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस कर सकती है बड़ा खुलासा, आज शाम मुख्यालाय में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारियों और एहतियाती कदमों पर पुलिस अपना पक्ष रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
विस्तार
राजधानी दिल्ली में 10 अक्तूबर को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन, नेताओं को हिरासत में लेने और कानून-व्यवस्था के हालात को लेकर दिल्ली पुलिस रविवार को पहली बार अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज शाम एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।
क्यों अहम है प्रेस कॉन्फ्रेंस
पिछले दो दिनों से दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, मेट्रो और यातायात प्रतिबंधों और नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी काफी तेज है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के इस पहले आधिकारिक बयान को काफी अहम माना जा रहा है।
हिरासत और कार्रवाई पर सफाई
प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारियों और एहतियाती कदमों पर पुलिस अपना पक्ष रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
इन तीन चीजों पर क्या है रणनीति?
राजधानी में सामान्य जनजीवन, यातायात और मेट्रो संचालन को लेकर पुलिस की क्या रणनीति है, इस पर भी जानकारी दी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली पुलिस के इस बयान से पूरे घटनाक्रम पर स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।
सीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। आशुतोष रांका ने कहा कि पिछले 72 घंटों में देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है। आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश को बचाने और आगे बढ़ाने की है लेकिन वह समझौता कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं।
'मोदी-शाह ने चुनाव आयोग की लड़ाई को अपने खिलाफ बना लिया'
आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी का विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ था, लेकिन अब यह लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ होती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसी भी कीमत पर ज्ञानेश कुमार को बचाना चाहती है।