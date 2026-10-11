सीजेपी को झटका: पार्टी नेताओं को मॉर्फ्ड तस्वीरों के मामले में नोटिस; महिला ने तस्वीरों के उपयोग का लगाया आरोप

क्या है मामला?

यह पूरा मामला एक महिला की कथित मॉर्फ्ड और डीपफेक तस्वीर से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला की निजी तस्वीर का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और एआई फेस-स्वैपिंग टूल की मदद से उसके चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पर मॉर्फ कर दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया गया और उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही। मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है।