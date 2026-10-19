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दिल्ली: राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट बरामद; लिखी जान देने की वजह

Mon, 19 Oct 2026 05:49 PM IST
विकास कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 05:49 PM IST
सार

देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र सिविल सेवा की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग जैसे इलाकों में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस घटना के बाद से एक बार फिर छात्रों के मानसिक तनाव और सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आ गया है।

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delhi old rajinder nagar upsc aspirant death andhra pradesh
Delhi Police - फोटो : adobe stock

विस्तार
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दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां सिविल सेवा (यूपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय एक छात्र ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

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छात्र की हुई पहचान
दिल्ली पुलिस के अनुसार, दोपहर 2:38 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित मकान नंबर 11A/16 में फंदे से लटककर आत्महत्या करने की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले मृतक छात्र अल्टा भारत कुमार रेड्डी (25) अपने अंदर से बंद फ्लैट के भीतर मृत पाए गए।

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सुसाइड नोट हुआ बरामद
पुलिस की शुरुआती जांच में किसी भी तरह की साजिश (फाउल प्ले) की बात सामने नहीं आई है। हालांकि, मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिससे पढ़ाई से जुड़े तनाव (डिप्रेशन) की बात सामने आ रही है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

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