दिल्ली: 'इन्हें किसी की परवाह नहीं, पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं', विपक्ष पर भड़कीं सीएम रेखा

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आनंद विहार में वायु प्रदूषण कम करने के उपायों की समीक्षा की। पांच स्थानों पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया और नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta along with Union Minister for Environment and Forests Bhupender Yadav, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa and others, launches 5 public EV charging stations and inaugurates 13 new CAAQMS Union Minister Bhupender Yadav and CM Rekha Gupta also flag off 150 new electric buses विज्ञापन October 13, 2026

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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, 'आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक मुहिम शुरू हुई है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण के संकट के लिए कार्य करें। उनके नेतृत्व में पिछले दिनों हमने 11 एक्शन पॉइंट दिए थे। 11 एक्शन पॉइंट को उन्होंने दिल्ली में जमीन पर उतारा जहां सबसे बड़ा हॉस्पॉट था। 30 अगस्त को यहां पर 430 AQI था जो आज 92 है।'वहीं, इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं ये अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं में इतना ज्यादा घिरे हैं कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है। ना कार्यकर्ता की परवाह है, ना जनता की परवाह है ना पत्रकार की परवाह है ना पुलिस की परवाह है। पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पूरे देश में एसआईआर का काम हुआ जहां परिणाम इनके अनुकूल आया वहां शांत हैं और जहां इनके अनुकूल नहीं आया वहां इल्जाम लगाते हैं।'