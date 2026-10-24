दिल्ली: नस्लीय टिप्पणी में आमिर को एक दिन की न्यायिक हिरासत, प्राथमिकी में एससी/एसटी अधिनियम की धारा भी शामिल

त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी और अपमानजनक व्यवहार करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में दर्ज प्राथमिकी में एससी/एसटी अधिनियम की धारा भी जोड़ दी है। अब मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।

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पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में आमिर शौकीन एक युवक के साथ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी करते और दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर घटना की व्यापक निंदा हुई। दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला पुलिस के साथ इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई भी मामले की जांच कर रही है।पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूएनईआर) से मिली जानकारी के आधार पर वीडियो की पड़ताल की जा रही है।पुलिस रिमांड लेने की तैयारीपुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संबंधित एससी/एसटी अदालत में सुनवाई नहीं होने के कारण आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब पुलिस संबंधित अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी की रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने कथित घटना का वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं कराया है। मामले में सात से आठ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवादित वीडियो करीब एक से दो महीने पहले अहमदाबाद के एक कैफे में रिकॉर्ड किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह रात में कैफे में पार्टी करने गया था और अगले दिन सुबह करीब साढ़े छह बजे वीडियो बनाया था। वीडियो उसी समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था।उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। आरोपी ने अभी तक वह मोबाइल, जिससे उसने नस्लीय टिप्पणी वाली वीडियो बनाई थी, बरामद नहीं करवाया है। इसके अलावा पुलिस की पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। उत्तरी जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी पढ़ा-लिखा नहीं है। वह लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहता है। आरोपी के सोशल मीडिया पर ड़ेढ लाख फ्लोअर हैं।