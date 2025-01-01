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संवाद न्यूज एजेंसीहोडल। होडल-पुन्हाना रोड पर विद्या मोटर्स के सामने सड़क पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। सड़क की खस्ताहाल स्थिति के चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक अचानक अपने वाहनों को इधर-उधर मोड़ते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर गड्ढों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। रात के समय गड्ढे दिखाई नहीं देने से दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।लोगो से बातचीतगड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन चालक वाहन को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। ऐसे में सामने से आने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा रहता है। -अनीसगहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। संबंधित विभाग को सड़क की मरम्मत करानी चाहिए। - प्रेम सिंहकई बार वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। विभाग को जल्द इनकी मरम्मत करवानी चाहिए। - रब्बो बोराकासड़क पर बने गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होने का खतरा रहता है। चालक गड्ढों से बचने के प्रयास में संतुलन खो बैठते हैं। - भगत सिंहसड़क पर बने गड्ढों की समस्या उनके संज्ञान में है। जल्द ही कर्मचारियों को भेजकर गड्ढों में तारकोल भरवाया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी न हो। - पवन भारद्वाज, जेई, पीडब्ल्यूडी विभाग