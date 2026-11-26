Delhi NCR News: मेले से लौटने वालों की भीड़, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ा दबाव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:50 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:50 PM IST
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मेले से लौटने वालों की भीड़, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ा दबाव
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को मेले से लौटने वाले लोगों की भीड़ का असर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और आसपास के बस स्टैंड पर देखने को मिला। दिन ढलने के साथ मेले से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर भी यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई। घर लौटने की जल्दी में लोग मेट्रो और बसों का सहारा लेते नजर आए।सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर परिवारों, युवाओं और बुजुर्गों की अच्छी संख्या नजर आई।
प्रवेश और निकास द्वारों पर लगातार यात्रियों की आवाजाही बनी रही। कई लोग जल्द घर पहुंचने के लिए मेट्रो का रुख करते दिखे, जबकि बस स्टैंड पर यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। मेले से अपने घर लौट रही रानी ने बताया कि परिवार के साथ मेला देखने आए थे। खरीदारी के बाद अब घर लौट रहे हैं। शाम के समय स्टेशन पर भीड़ जरूर है, लेकिन मेट्रो से जाना सुविधाजनक लग रहा है। वहीं, मेला घूमने पहुंचे रमेश ने कहा कि मेले में घूमने के बाद काफी थकान हो गई है। बस के इंतजार में समय लग रहा है, इसलिए मेट्रो से सफर करना बेहतर समझा। व्यापार मेले में दिल्ली के अलावा एनसीआर और दूसरे शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में शाम के समय मेट्रो और बसें लोगों की घर वापसी का प्रमुख साधन बनी रहीं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को मेले से लौटने वाले लोगों की भीड़ का असर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और आसपास के बस स्टैंड पर देखने को मिला। दिन ढलने के साथ मेले से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर भी यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई। घर लौटने की जल्दी में लोग मेट्रो और बसों का सहारा लेते नजर आए।सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर परिवारों, युवाओं और बुजुर्गों की अच्छी संख्या नजर आई।
प्रवेश और निकास द्वारों पर लगातार यात्रियों की आवाजाही बनी रही। कई लोग जल्द घर पहुंचने के लिए मेट्रो का रुख करते दिखे, जबकि बस स्टैंड पर यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। मेले से अपने घर लौट रही रानी ने बताया कि परिवार के साथ मेला देखने आए थे। खरीदारी के बाद अब घर लौट रहे हैं। शाम के समय स्टेशन पर भीड़ जरूर है, लेकिन मेट्रो से जाना सुविधाजनक लग रहा है। वहीं, मेला घूमने पहुंचे रमेश ने कहा कि मेले में घूमने के बाद काफी थकान हो गई है। बस के इंतजार में समय लग रहा है, इसलिए मेट्रो से सफर करना बेहतर समझा। व्यापार मेले में दिल्ली के अलावा एनसीआर और दूसरे शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में शाम के समय मेट्रो और बसें लोगों की घर वापसी का प्रमुख साधन बनी रहीं।
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