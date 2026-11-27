विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कांग्रेस पर डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों को दशकों तक दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तीन पीढ़ियों ने पिछड़े और वंचित वर्गों को अधिकार व अवसर देने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के बजाय रोका।कनॉट प्लेस स्थित एनडीएमसी सभागार में भारतीय बौद्ध संघ की ओर से आयोजित संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम में चुघ ने कहा कि नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की। इंदिरा गांधी के शासनकाल में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुईं, जबकि राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया।उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वह संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनके परिवार ने बाबा साहेब के विचारों के साथ कैसा व्यवहार किया। चुघ ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मौलिक अधिकारों को कुचला और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा समर्थित गठबंधन सरकार के दौरान मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं।