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पूर्वी दिल्ली। शकरपुर स्थित गणेश नगर-2 के श्रीकृष्ण मंदिर में आयोजित भगवान विष्णु कार्तिक मास कथा का पूर्णिमा के दिन विधिवत समापन हो गया। कथा श्रवण के लिए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथावाचक पंडित गिरधारी लाल गोस्वामी ने कार्तिक मास के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सनातन परंपरा में यह माह भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन महीने में नियमपूर्वक कथा श्रवण, दीपदान और भजन-कीर्तन करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि आती है। कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सनातन धर्म सभा के प्रबंधक अशोक शर्मा ने बताया कि समापन अवसर पर विशेष आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। संवाद