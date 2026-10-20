जंतर-मंतर पर प्रदर्शन मामला: जेल में बंद सीजेपी नेता सौरभ-आशुतोष ने रिहाई के लिए चला नया दांव, मिलेगी सफलता?

जंतर-मंतर पर हुआ था विरोध प्रदर्शन

सौरव दास और आशुतोष रांका, पार्टी सदस्य अजिंक्य शिंदे के साथ, 13 अक्तूबर को उन 14 लोगों में शामिल थे जिन्हें निजी परिसरों के रास्ते जंतर-मंतर में प्रवेश करने और पुलिसकर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।



सीजेपी सदस्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे।