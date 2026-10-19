दिल्ली: सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका मंदिर मार्ग थाने लाए गए, मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी
एएनआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 03:38 PM IST
सार
सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग थाने लाया गया है। उनकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी होगी।
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विस्तार
सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश किया जाएगा।
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#WATCH | Delhi | Visuals of the police vehicle that brought CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka to the Mandir Marg police station The accused will be produced before the Special Executive Magistrate (SEM). https://t.co/1w4l7isulA— ANI (@ANI) October 19, 2026