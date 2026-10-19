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दिल्ली: सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका मंदिर मार्ग थाने लाए गए, मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

Mon, 19 Oct 2026 03:38 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 03:38 PM IST
सार

सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग थाने लाया गया है। उनकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी होगी।

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CJP leaders Saurabh Das and Ashutosh Ranka to be produce magistrate court
आशुतोष रांका-सौरव दास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश किया जाएगा।
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