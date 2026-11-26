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-पानी, बिजली और स्वच्छता की सुविधाएं मिलने से विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक माहौलअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। हर्ष विहार और आसपास के इलाकों के बच्चों को आने वाले समय में पढ़ाई के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। शिक्षा विभाग क्षेत्र में नया सरकारी स्कूल भवन बनाने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। परियोजना की लागत 7,63,14,022 रुपये है। भवन में स्टिल्ट के अलावा चार मंजिलें होंगी। इससे क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और बच्चों को पढ़ाई के लिए नया भवन उपलब्ध हो सकेगा।विभाग इसका निर्माण हर्ष विहार में खाली पड़ी जमीन पर कराएगा। परियोजना के तहत केवल स्कूल की इमारत ही नहीं बनाई जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भवन में आंतरिक जलापूर्ति की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही शौचालय और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा बिजली की फिटिंग का काम भी कराया जाएगा।स्कूल परिसर का भी समुचित विकास किया जाएगा, ताकि बच्चों को पढ़ाई के अनुकूल वातावरण मिल सके। पानी और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को स्कूल में जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, बिजली की व्यवस्था से कक्षाओं और स्कूल की अन्य गतिविधियों के संचालन में सहूलियत होगी।हर्ष विहार और आसपास की आबादी के लिए यह परियोजना सरकारी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। नया भवन तैयार होने से क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। खासकर उन परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। पीडब्ल्यूडी के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता ने निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है।- स्टिल्ट सहित चार मंजिला पक्का स्कूल भवन बनेगा।- स्कूल में आंतरिक जलापूर्ति की व्यवस्था होगी।- शौचालय और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी।- बिजली की फिटिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होंगी।- स्कूल परिसर का भी किया जाएगा विकास।स्थानीय निवासियों को क्या होगा फायदा- हर्ष विहार में सरकारी स्कूल का बुनियादी ढांचा बढ़ेगा।- आसपास के बच्चों को नया स्कूल भवन उपलब्ध होगा।- विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं के बीच पढ़ाई का अवसर मिलेगा।- सरकारी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद।