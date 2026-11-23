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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। हिंदी, उर्दू और पंजाबी की साझा सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं और भाषाई सौहार्द को समर्पित ‘भाषा-संगम 2026’ का आयोजन सोमवार को एमसीडी के राजभाषा विभाग की ओर से सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी सभागार में किया गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की संध्या को समर्पित कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही ने भाषाई विविधता के सम्मान और आपसी सद्भाव का संदेश दिया।महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता। हिंदी, उर्दू और पंजाबी हमारी साझा संस्कृति और तहजीब की पहचान हैं। भाषाएं लोगों को जोड़ने, विचार साझा करने और एक-दूसरे की संस्कृति को समझने का माध्यम हैं। तीनों भाषाओं की अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपराएं हैं, लेकिन इनके बीच साझा सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता को ताकत बनाते हुए सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए।स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि भारत की खूबसूरती विविधता में एकता में निहित है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी के साहित्य, कविता, संगीत और परंपराओं ने समाज को जोड़ने का काम किया है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपमहापौर एवं हिंदी समिति की अध्यक्ष मोनिका पंत ने हिंदी को अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम बताते हुए उर्दू और पंजाबी की विशेषताओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में हिंदी समिति की उपाध्यक्ष मनीषा और निगम के अतिरिक्त आयुक्त एके मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।