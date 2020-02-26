शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
Home ›   Delhi ›   Delhi NCR ›   CBSE postpones the following subject exams scheduled for tomorrow in North East Part of Delhi

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के कारण कल होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Updated Wed, 26 Feb 2020 06:44 PM IST
विज्ञापन
सीबीएसई बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड - फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
दिल्ली हिंसा के कारण सीबीएसई ने 12वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा को कुछ केंद्रों पर स्थगित कर दिया है। 25 फरवरी को भी सीबीएसई की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, इसमें 26 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं को निरस्त करने की सूचना थी। दिल्ली सरकार के अनुरोध के बाद अब 27 फरवरी को होने वाली अंग्रेजी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है उसमें बारहवीं क्लास की इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव सी, इंग्लिश कोर शामिल हैं।
विज्ञापन
दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया था कि वर्तमान हालात में परीक्षा होने से विद्यार्थियों के साथ ही स्टाफ और माता-पिता को असुविधा होगी। उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को छोड़कर शेष भाग में परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही आयोजित होगी। इसके साथ ही सीबीएसई ने जानकारी दी कि प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की अगली तिथि की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, दसवीं और बारहवीं की जो छात्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उनका परीक्षा केंद्र दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हैं और हिंसा के चलते वह अपने परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह अपने पते यानी निवास स्थान की जानकारी के साथ यह जानकारी अपने स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचाएं। 

सीबीएससी ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह निर्देश दिए हैं कि उन छात्रों की सूची बनाएं, जो हिंसा के चलते अपने क्षेत्र से बाहर परीक्षा देने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हिंसा शांत होने के बाद ऐसे सूचीबद्ध छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
विज्ञापन
आगे पढ़ें

स्कूलों की सूची जहां 27.02.2020 को परीक्षा स्थगित की गई है, देखने के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञापन
अब करें सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी, सिर्फ 3,999 में
Enroll Now!
विज्ञापन
cbse postpones exams scheduled north east part of delhi next date of exam affected students

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन

Spotlight

मौजपुर पहुंचे अजीत डोभाल
Delhi

दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर अजित डोभाल, मरने वालों संख्या 24 हुई

26 फरवरी 2020

दिल्ली हिंसा
Delhi

दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- भड़काऊ भाषणों पर हो एफआईआर दर्ज

26 फरवरी 2020

विज्ञापन
आईपीएल
Cricket News

IPL 2020: आखिर कितनी है कप्तानों की सैलरी, धोनी-विराट-रोहित पर कमाते हैं बेशुमार पैसा

26 फरवरी 2020

मिराज विमान (बालाकोट एयरस्ट्राइक)
India News

आखिर क्यों चुना गया था मिराज 2000, जिसने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को किया था बर्बाद

26 फरवरी 2020

कोर्ट जाते हुए आजम खां
Moradabad

पत्नी और बेटे के साथ जेल भेजे गए आजम खां, रामपुर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी

26 फरवरी 2020

विज्ञापन
Sidharth Shukla
Television

'बिग बॉस 13' खत्म होते ही सिद्धार्थ शुक्ला का बड़ा खुलासा, बताया किसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहते

26 फरवरी 2020

delhi violence
Delhi NCR

दिल्ली हिंसा: अमर उजाला के फोटो जर्नलिस्ट का कॉलर पकड़कर बोले, ‘ले चलो इसको अंदर’

26 फरवरी 2020

टीम इंडिया
Cricket News

NZ vs IND: दूसरे टेस्ट में जीत के लिए भारत को करने होंगे तीन बदलाव, नहीं तो गंवानी पड़ सकती है सीरीज

26 फरवरी 2020

delhi violence
Delhi NCR

‘मारो-मारो, भागो-भागो’ चिल्ला रहे थे उपद्रवी, गूंज रही थीं गोलियों की आवाज, देखें तस्वीरें

26 फरवरी 2020

delhi violence
Delhi NCR

दिल्ली हिंसा: नहीं जाने दी एंबुलेंस, बाइक वैन से ले जाए गए घायल, देखें तस्वीरें

26 फरवरी 2020

विज्ञापन

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited