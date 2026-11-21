Delhi NCR News: बिना मंजूरी 180 पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:21 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:21 PM IST
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-वन विभाग ने रिपोर्ट में कहा- डीएमआरसी ने अनुमति लिए बिना शुरू किया काम, 23 नवंबर को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से 180 पेड़ों को बिना अनुमति दूसरी जगह लगाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि अजमल खान पार्क में पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम विभाग की अनुमति के बिना शुरू किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष होगी। यह मामला करोल बाग के देशबंधु गुप्ता रोड पर चल रहे भूमिगत मेट्रो निर्माण से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य से इलाके के पुराने पेड़ों और हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है। निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल और धुएं के कारण पेड़ों की पत्तियों और आसपास की मिट्टी पर गंदगी जमा हो रही है।
वहीं, वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सात अक्तूबर को अधिकारियों ने अजमल खान पार्क स्थित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था। यहां कुल 534 पेड़ों में से 524 को दूसरी जगह लगाया जाना है, जबकि 10 पेड़ों को काटा जाना है। निरीक्षण के समय तक 180 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जा चुका था। विभाग ने बताया कि इन पेड़ों को स्थानांतरित करने से पहले उससे अनुमति नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी जगह लगाए गए 10 से 15 पेड़ों में नई पत्तियां आने लगी हैं, जो उनके जीवित रहने के संकेत हैं। निरीक्षण के दौरान किसी पेड़ को अवैध रूप से काटने या नुकसान पहुंचाने का मामला सामने नहीं आया। यह निर्माण मेट्रो के चौथे चरण के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है। याचिका में निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई है।
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नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से 180 पेड़ों को बिना अनुमति दूसरी जगह लगाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि अजमल खान पार्क में पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम विभाग की अनुमति के बिना शुरू किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष होगी। यह मामला करोल बाग के देशबंधु गुप्ता रोड पर चल रहे भूमिगत मेट्रो निर्माण से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य से इलाके के पुराने पेड़ों और हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है। निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल और धुएं के कारण पेड़ों की पत्तियों और आसपास की मिट्टी पर गंदगी जमा हो रही है।
वहीं, वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सात अक्तूबर को अधिकारियों ने अजमल खान पार्क स्थित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था। यहां कुल 534 पेड़ों में से 524 को दूसरी जगह लगाया जाना है, जबकि 10 पेड़ों को काटा जाना है। निरीक्षण के समय तक 180 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जा चुका था। विभाग ने बताया कि इन पेड़ों को स्थानांतरित करने से पहले उससे अनुमति नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी जगह लगाए गए 10 से 15 पेड़ों में नई पत्तियां आने लगी हैं, जो उनके जीवित रहने के संकेत हैं। निरीक्षण के दौरान किसी पेड़ को अवैध रूप से काटने या नुकसान पहुंचाने का मामला सामने नहीं आया। यह निर्माण मेट्रो के चौथे चरण के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है। याचिका में निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई है।
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