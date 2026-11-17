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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक (बीएसएलडब्ल्यू) 2026 और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुईं। अभियान में जामिया के 13 विभागों, संकायों, छात्रावासों और शैक्षणिक इकाइयों ने हिस्सा लिया। यह पहल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से मिशन लाइफ के तहत भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आयोजित की गई। उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देना और लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। अभियान में गणित, कंप्यूटर साइंस, इतिहास एवं संस्कृति, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, एयरोनॉटिक्स समेत विभिन्न विभागों के अलावा छात्रावासों, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने भागीदारी की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी इकाइयों के प्रयासों की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को जरूरी बताया।

-ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के तहत सात दिन तक आयोजित की गईं जागरूकता गतिविधियां