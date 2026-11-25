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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। शादी-विवाह के सीजन और सर्दियों की खरीदारी ने गांधी नगर बाजार की रौनक बढ़ा दी है। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। हालांकि, बढ़ती भीड़ का असर अब यातायात व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ग्राहकों के वाहनों का दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग के कारण बाजार की सड़कों पर जाम लग रहा है। स्थिति यह है कि कई जगह वाहनों की रफ्तार थम जाती है और पैदल खरीदारों को भी रास्ता निकालने में मशक्कत करनी पड़ती है।शादी के परिधानों से लेकर सर्दियों के कपड़ों तक की खरीदारी के लिए सुबह से ही ग्राहक पहुंचने लगते हैं। सुबह करीब 11 बजे के बाद भीड़ बढ़ने के साथ ही प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। परिवार के साथ आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़ा करने की जगह तलाशने में काफी परेशानी हो रही है। सड़क किनारे खड़े वाहन यातायात में बाधा बन रहे हैं, जिससे बाजार के अंदर आने और बाहर निकलने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।जाम से पैदल यात्रियों का निकलना भी मुश्किलबाजार में बढ़ती भीड़ के बीच पैदल खरीदारों की परेशानी भी कम नहीं है। दुकानों के बाहर ग्राहकों की भीड़, सड़क किनारे खड़े वाहन और सामान की ढुलाई के कारण कई जगह रास्ते संकरे हो जाते हैं। ऐसे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भीड़ से निकलने में काफी दिक्कत होती है। जाम में फंसने के कारण ग्राहकों का खरीदारी में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है।वर्जनहम कई सालों से गांधी नगर खरीदारी करने आ रहे हैं। हर बार पार्किंग और जाम की स्थिति ऐसी ही रहती है। हालांकि, गांधी नगर पुश्ता रोड पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, लेकिन वहां वाहन पार्क कर मार्केट के अंदर आना बेहद मुश्किल है। प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था मार्केट परिसर में भी देनी चाहिए। -लोकेश सरोलिया, खरीदार, गांधी नगर मार्केटबाजार में पार्किंग की कमी से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही से परेशानी होती है। मार्केट परिसर में ई-रिक्शा, ऑटो और छोटा हाथी समेत अन्य वाहनों के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे खरीदारी करने आए ग्राहकों को काफी दिक्कत होती है। जाम के कारण वाहनों की तो दूर की बात है, ग्राहक पैदल सफर तक नहीं कर पाते।