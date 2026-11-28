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कहा, महिलाओं को 33 नहीं, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक 50 फीसदी आरक्षण मिले



अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराकर अगले 25 साल तक सत्ता में बने रहने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि बहुसंख्यक मतदाता विरोध में होने के बावजूद भाजपा को अधिक सीटें मिलेंगी। अगर भाजपा महिलाओं को वास्तव में सशक्त करना चाहती है तो उन्हें 33 के बजाय 50 फीसदी आरक्षण देना चाहिए। भारद्वाज ने उदाहरण देकर समझाया कि किसी राज्य में 60 फीसदी इलाके विपक्ष समर्थक और 40 फीसदी भाजपा समर्थक हों तो सामान्य स्थिति में विपक्ष को अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस तरह किया जाए कि भाजपा समर्थक इलाकों को एक साथ जोड़कर अधिक सीटें बनाई जाएं और विपक्षी इलाकों को दूसरी तरह बांटा जाए तो चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। भारद्वाज ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ सांसद बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पदों पर भी 50 फीसदी आरक्षण होना चाहिए।

आप प्रदेश अध्यक्ष ने निर्वाचन क्षेत्रों के गठन से चुनावी नतीजे प्रभावित करने की जताई आशंका