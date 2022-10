Delhi: नहीं माने तजिंदर पाल सिंह बग्गा, दिवाली पर जमकर की आतिशबाजी, पटाखे भी बांटे

दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर अक्सर हमलावर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बार फिर सरकार की खिलाफत की है। दरअसल इस बार बग्गा ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद खुलेआम पटाखे फोड़ते और बच्चों को बांटते हुए नजर आए।

Distributed crackers to my friends from Slum pic.twitter.com/eFU11BeHlk