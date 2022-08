BJP vs AAP: 'केजरीवाल सरकार ने बच्चों के टॉयलेट को क्लासरूम बताया', भाजपा का आप पर शिक्षा घोटाला करने का आरोप

दिल्ली में शराब नीति पर मचे घमासान के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। अपने ठेकेदारों को फायदा दिया गया है। लाभ के लिए सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 50-90% बढ़ी हुई निर्माण लागत को दिखाया गया। बच्चों के टॉयलेट को क्लासरूम बताया गया। गौरव भाटिया ने कहा कि ये आप नहीं पाप सरकार है।

AAP's manifesto promised 500 new schools in Delhi. The new schools didn't come up but,in a pre-planned manner, they sought a report from PWD. Submitted at the behest of Arvind Kejriwal report stated that addl classrooms will be built&new schools won't be built: Gaurav Bhatia, BJP pic.twitter.com/qBLMDzAKjZ