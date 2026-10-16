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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Bharatiya Kisan Union (Tikait) staged protest and surrounded Tehsil office in Syana in Bulandshahr

बुलंदशहर: भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना, तहसील स्याना का किया घेराव; किसान बोले- गन्ने का मूल्य 600 हो

Fri, 16 Oct 2026 03:53 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 03:53 PM IST
सार

बुलंदशहर की तहसील स्याना में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं घेराव किया। यहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का आरोप है कि तहसील स्याना में भ्रष्टाचार हो रहा है।

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Bharatiya Kisan Union (Tikait) staged protest and surrounded Tehsil office in Syana in Bulandshahr
किसानों ने स्याना तहसील का किया घेराव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने तहसील स्याना का घेराव किया है। सैकड़ों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि तहसील में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।
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धरने पर बैठे किसानों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया। वे सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ तहसील पहुंचे थे। किसानों की प्रमुख मांगों में गन्ने की फसल का मूल्य बढ़ाना शामिल है। उन्होंने प्रति क्विंटल 600 रुपये की दर तय करने की मांग की है। आवारा गोवंश से फसलों को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई गई। बिजली विभाग पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। लेखपालों द्वारा किसानों के कार्य न करने की शिकायतें भी सामने आईं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष अरब सिंह ने अपनी बात रखी।
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किसानों की प्रमुख मांगें
किसानों ने अपनी मांगों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की है। इसमें गन्ने की फसल का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करना शामिल है। आवारा गोवंश के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने इस समस्या का स्थायी समाधान मांगा है। बिजली विभाग पर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप है।
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किसानों ने तहसील स्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लेखपाल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण किसानों के कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। एक अन्य मांग गंगा एक्सप्रेस-वे से संबंधित है। जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेस-वे में सठला गांव पर कट बनाने की मांग की गई है।
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