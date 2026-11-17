Delhi NCR News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 07:30 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 07:30 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली।
शाहदरा के वेस्ट गोरख पार्क स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को सुबह दस बजे निकाली गई कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कथा के दौरान स्वामी दिनेशाचार्य महाराज भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और श्रीमद्भागवत के आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। 23 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में रोज दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे।
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पूर्वी दिल्ली।
शाहदरा के वेस्ट गोरख पार्क स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को सुबह दस बजे निकाली गई कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कथा के दौरान स्वामी दिनेशाचार्य महाराज भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और श्रीमद्भागवत के आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। 23 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में रोज दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे।