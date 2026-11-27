Delhi NCR News: एप के जरिये विदेश में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचा रहे थे बैंक खातों के ओटीपी, पांच गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:25 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:25 PM IST
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-कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे म्यूल खाते
-टेलीग्राम के सात चैनलों पर हो रही थी बैंक खातों की खरीद-फरोख्त
-दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर लगवाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने विदेशी साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य कंबोडिया से संचालित साइबर अपराध सिंडिकेट को बैंक खाते मुहैया कराते थे। आरोपियों के मोबाइल फोन में एसएमएस टूल्स नाम का संदिग्ध एप मिला है, जिसके जरिये बैंक खातों पर आने वाले ओटीपी और अन्य संदेश विदेश में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश खान, इंतखाब, अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद महफूजार रहमान और इजहार आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से छह मोबाइल फोन और एमआर ट्रेडर्स के बैंक खाते की चेकबुक बरामद की है। मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आईएफएसओ के उपायुक्त गौरव त्यागी ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से वॉट्सएप और टेलीग्राम चैट, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से जुड़ी जानकारियां और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जांच में म्यूल खातों की खरीद-फरोख्त के लिए संचालित सात टेलीग्राम चैनलों की भी पहचान हुई है। पुलिस को संदेह है कि इन चैनलों के जरिये बैंक खाते उपलब्ध कराने का नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस ने एचडीएफसी बैंक में एमआर ट्रेडर्स के नाम से संचालित एक खाते में करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। आईएफएसओ टीम ने बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय कर पूरी रकम पर रोक लगवा दी। इस कार्रवाई से आंध्र प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी के दो मामलों को सुलझाने में भी मदद मिली है।
द्वारका के होटल से दबोचे गए आरोपी : पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल थाने में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। पता चला कि इसके सदस्य द्वारका के एक होटल में ठहरे हुए हैं और एमआर ट्रेडर्स के बैंक खाते के जरिये ठगी की रकम का लेनदेन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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-टेलीग्राम के सात चैनलों पर हो रही थी बैंक खातों की खरीद-फरोख्त
-दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर लगवाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने विदेशी साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य कंबोडिया से संचालित साइबर अपराध सिंडिकेट को बैंक खाते मुहैया कराते थे। आरोपियों के मोबाइल फोन में एसएमएस टूल्स नाम का संदिग्ध एप मिला है, जिसके जरिये बैंक खातों पर आने वाले ओटीपी और अन्य संदेश विदेश में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश खान, इंतखाब, अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद महफूजार रहमान और इजहार आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से छह मोबाइल फोन और एमआर ट्रेडर्स के बैंक खाते की चेकबुक बरामद की है। मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आईएफएसओ के उपायुक्त गौरव त्यागी ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से वॉट्सएप और टेलीग्राम चैट, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से जुड़ी जानकारियां और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जांच में म्यूल खातों की खरीद-फरोख्त के लिए संचालित सात टेलीग्राम चैनलों की भी पहचान हुई है। पुलिस को संदेह है कि इन चैनलों के जरिये बैंक खाते उपलब्ध कराने का नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस ने एचडीएफसी बैंक में एमआर ट्रेडर्स के नाम से संचालित एक खाते में करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। आईएफएसओ टीम ने बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय कर पूरी रकम पर रोक लगवा दी। इस कार्रवाई से आंध्र प्रदेश में दर्ज साइबर ठगी के दो मामलों को सुलझाने में भी मदद मिली है।
द्वारका के होटल से दबोचे गए आरोपी : पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल थाने में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। पता चला कि इसके सदस्य द्वारका के एक होटल में ठहरे हुए हैं और एमआर ट्रेडर्स के बैंक खाते के जरिये ठगी की रकम का लेनदेन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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