अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट उपमंडल क्षेत्र में ड्रोन समेत सभी प्रकार के मानवरहित विमान उड़ाने पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 18 नवंबर से लागू हो गया है। सहायक पुलिस आयुक्त पालम आईजीआई एयरपोर्ट प्रदीप कुमार मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जिनमें आतंकियों की ओर से ड्रोन या अन्य मानवरहित विमान प्रणालियों के जरिये हमला की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए विमानन सुरक्षा और आम लोगों की जान की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाया गया है।दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में आम लोगों के ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, एयरो मॉडल और अन्य मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन पर रोक रहेगी। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों का अनधिकृत इस्तेमाल विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और आतंकी हमले की आशंका को बढ़ा सकता है। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास शादियों, पार्टियों और अन्य समारोहों में लेजर बीम के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।