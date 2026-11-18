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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली की हवा में सुधार के बाद ग्रेप-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन पुराने वाहनों को लेकर प्रतिबंध जारी हैं। दिल्ली सरकार की 23 जून की गजट अधिसूचना के अनुसार, बीएस-4 और इससे कम उत्सर्जन मानक वाले बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर 31 जनवरी तक रोक रहेगी। वहीं, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को इन नियमों की जानकारी दी है।एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों को वैध पीयूसी के साथ चलने की अनुमति है। दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 मालवाहक वाहन भी सड़कों पर चल सकेंगे। बाहरी राज्यों से केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को प्रवेश मिलेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। बसों में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल बसों को ही चलने की अनुमति होगी।बीएस-4 और इससे कम मानक वाली डीजल बसों, निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों और गैर-निर्धारित गंतव्य वाले ट्रकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसे ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना होगा। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक रोक रहेगी। इसके अलावा ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे।पुराने वाहनों पर कार्रवाई, 9,916 जब्तदिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जोन-एक में अब तक 9,916 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। वहीं, 12 से 16 नवंबर तक आयोजित जागरूकता मेले के दौरान 240 वाहन जब्त किए गए। पुलिस लोगों को पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे पुराने वाहनों को केवल अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर ही जमा कराएं।