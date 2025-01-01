फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Awareness session on children's mental health

Delhi NCR News: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र

Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र आयोजित किया। आईएचबीएएस की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. शहजादी मल्होत्रा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने बच्चों में मानसिक बीमारी और स्वलीनता के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए जागरूक किया। डॉ. मल्होत्रा ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार में स्वस्थ माहौल जरूरी है। सकारात्मक पारिवारिक वातावरण बच्चों को रिश्तों का महत्व समझने में मदद करता है। यह उन्हें भावनात्मक रूप से बेहतर विकसित होने में भी सहायक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चों और परिवारों के संपर्क में रहती हैं। शुरुआती लक्षणों की पहचान से बच्चों को समय पर सहायता मिल सकती है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed