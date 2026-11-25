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निजी नंबर की बाइकों के टैक्सी के रूप में इस्तेमाल पर रोक और कल्याण बोर्ड गठन की मांगअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को ऑटो-टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। यूनियनों ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए किराये में बढ़ोतरी करने और निजी नंबर वाली मोटरसाइकिलों के टैक्सी के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाई।भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और प्रदेश टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में यूनियनों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन भी किया था। प्रतिनिधिमंडल ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए लागू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की फिटनेस जांच व्यवस्था को वापस लेने की मांग की।दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने और जायज मांगों पर जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया है। यूनियनों ने चालकों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधियों का कहना था कि सरकार को सत्ता में आए डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, यूनियनों ने चालकों के हित में दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की समीक्षा करने और परिवहन विभाग में चालकों के दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं का समय पर निपटारा करने की मांग भी की।