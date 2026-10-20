फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Attempted suicide on the Yellow Line

Delhi NCR News: येलो लाइन पर आत्महत्या का प्रयास, सेवा प्रभावित

Tue, 20 Oct 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन

सेवाएं 15 मिनट प्रभावित



नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के ट्रैक पर आ जाने के कारण ट्रेन सेवाओं में करीब 15 मिनट तक देरी हुई। अधिकारियों के अनुसार, यात्री ने आत्महत्या का प्रयास किया था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार, पटेल चौक स्टेशन पर एक यात्री के ट्रैक पर आने की वजह से येलो लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हुई। हालांकि, करीब 15 मिनट बाद सेवाएं सामान्य कर दी गईं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं। निगम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से जारी पहले अपडेट में बताया था कि पटेल चौक स्टेशन पर एक यात्री के ट्रैक पर आने की वजह से येलो लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है। इसके कुछ ही देर बाद निगम ने दूसरा अपडेट जारी करते हुए बताया कि येलो लाइन पर सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed