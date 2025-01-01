Delhi NCR News: रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 01:07 AM IST
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40 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए चयनित हुए खिलाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर झिरका। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन नूंह की ओर से अलीपुर तिगरा से अखनाका तक रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न गांवों से करीब 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। अंडर-14 बालक वर्ग में मोहम्मद अनस प्रथम, मोहम्मद अरमान द्वितीय और आकेड़ा के मोहम्मद अनस तृतीय रहे। अंडर-14 बालिका वर्ग में सबनिस ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-16 वर्ग में मुहिब खान और अंडर-18 वर्ग में फराना विजेता रहीं।
सीनियर वर्ग की 40 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल स्पर्धा में अल्ताफ खान प्रथम, मोहम्मद आरिफ द्वितीय और मोहम्मद तालीम खान तृतीय रहे। सीनियर महिला वर्ग की 30 किलोमीटर स्पर्धा में शबाना विजेता बनीं। पॉइंट रेस में मोहम्मद अजहरुद्दीन खान प्रथम, मौसम दीन द्वितीय और मोहम्मद साबिर खान तृतीय रहे।
एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद अजहरुद्दीन खान ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 29 और 30 नवंबर को उगाला, शाहाबाद मारकंडा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नूंह जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर मौसम खान माहौली, मोहम्मद साबिर खान, जाहुल हक, महिला कोच मुस्कान सहित ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर झिरका। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन नूंह की ओर से अलीपुर तिगरा से अखनाका तक रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न गांवों से करीब 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। अंडर-14 बालक वर्ग में मोहम्मद अनस प्रथम, मोहम्मद अरमान द्वितीय और आकेड़ा के मोहम्मद अनस तृतीय रहे। अंडर-14 बालिका वर्ग में सबनिस ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-16 वर्ग में मुहिब खान और अंडर-18 वर्ग में फराना विजेता रहीं।
सीनियर वर्ग की 40 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल स्पर्धा में अल्ताफ खान प्रथम, मोहम्मद आरिफ द्वितीय और मोहम्मद तालीम खान तृतीय रहे। सीनियर महिला वर्ग की 30 किलोमीटर स्पर्धा में शबाना विजेता बनीं। पॉइंट रेस में मोहम्मद अजहरुद्दीन खान प्रथम, मौसम दीन द्वितीय और मोहम्मद साबिर खान तृतीय रहे।
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एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद अजहरुद्दीन खान ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 29 और 30 नवंबर को उगाला, शाहाबाद मारकंडा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नूंह जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर मौसम खान माहौली, मोहम्मद साबिर खान, जाहुल हक, महिला कोच मुस्कान सहित ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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