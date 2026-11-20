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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्लीभारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार कारीगरों को अपना सामान बेचने के लिए सीधे ग्राहक मिल रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पवेलियन में देश के 19 राज्यों से 130 से ज्यादा कारीगर अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। इनमें एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों के परिवारों के कारीगर शामिल हैं। यहां वे खुद अपने बनाए सामान बेच रहे हैं। इससे उन्हें बिचौलियों के बिना सामान बेचने और अपने काम की पहचान बनाने का मौका मिल रहा है।पवेलियन में कारीगर अपने बनाए सामान की खासियत खुद बता रहे हैं। ग्राहक उनसे सामान बनाने के तरीके और इसमें लगने वाली मेहनत के बारे में भी पूछ रहे हैं। इससे कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के साथ नए ग्राहक बनाने का मौका मिल रहा है। मंत्रालय की टीयूएलआईपी पहल के तहत इन कारीगरों को अपने पारंपरिक काम को बाजार से जोड़ने में मदद दी जा रही है।कारोबार बढ़ाने का भी मिल रहा मौकाहॉल नंबर-5 में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के मौके दिए जा रहे हैं।