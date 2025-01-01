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संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। फरीदाबाद के अलीपुर शिकारगाह क्षेत्र से काटे गए पेड़ों की लकड़ियां पुन्हाना लकड़ी मार्केट में मिलने के बाद भी अवैध लकड़ी की आवक थमने का नाम नहीं ले रही है। मार्केट में प्रतिदिन दर्जनों टन लकड़ियां ट्रकों में भरकर पहुंच रही हैं। इन्हें तिरपाल से ढककर लाया जाता है, ताकि लकड़ी कहां से काटकर लाई गई है, इसकी पहचान न हो सके।पिछले दिनों फरीदाबाद के अलीपुर शिकारगाह क्षेत्र में करीब 20 एकड़ आरक्षित वन भूमि से सैकड़ों पेड़ काटने और उनकी लकड़ियां पुन्हाना अनाज मंडी में बेचने का मामला सामने आया था। प्रकरण में फरीदाबाद वन विभाग के चार अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। वहीं, पुन्हाना अनाज मंडी में जिन आरा मशीनों पर लकड़ियां मिली थीं, मशीनों को सील किया गया था। जानकारी के अनुसार, मांडीखेड़ा, बड़कली, नाई नंगला, हवननगर, हरनौल मांडीखेड़ा, झिमरावट और राजस्थान के कांमा समेत कई स्थानों पर सैकड़ों टन लकड़ियां जमा होने की सूचना है।ज्वार की पुलियों के नीचे छिपाई कई टन लकड़ियांशहर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन के पास ज्वार की पुलियों से ढककर कई टन लकड़ियां छिपाई गई हैं। लकड़ियों को इस तरह ढका गया है कि बाहर से देखने पर उनके भंडारण का पता नहीं चलता। हैवन विभाग द्वारा मशीनों को सील करने की कार्रवाई की गई है। मार्केट में बाहर से आने वाले लकड़ी से भरे वाहनों को लेकर विभाग की टीम जल्द ही अभियान चलाएगी। - जयपाल तंवर, रेंजर वन विभाग, पुन्हाना