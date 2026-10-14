Delhi NCR News: हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

रोहिणी जिला पुलिस की एसटीएफ टीम ने हथियारों के तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। इस कड़ी में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहचान रिठाला निवासी प्रवेश उर्फ प्रिंस (25), हैदरपुर निवासी राहुल ग्रेवाल उर्फ पिंकू (26) और स्वरूप नगर निवासी आकाश (26) के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चार पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, चाकू, कारतूस और दो गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक, सितंबर में जांच के दौरान राहुल ग्रेवाल उर्फ पिंकू और आकाश के कथित तौर पर हथियारों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क से जुड़े होने के सुराग मिले। पूछताछ में दोनों ने कथित हथियार सप्लायर के रूप में प्रवेश उर्फ प्रिंस का नाम बताया। इसके बाद एसटीएफ रोहिणी की टीम ने खुफिया जानकारी जुटाकर आरोपी की तलाश शुरू की।रोहिणी के पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि टीम को सूचना मिली कि प्रवेश उर्फ प्रिंस हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए बुध विहार इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो पिस्तौल, एक .32 बोर रिवॉल्वर, एक देसी पिस्तौल, 45 कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया। बरामद हथियारों पर इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री की मार्किंग मिली है, जबकि हथियारों के सीरियल नंबर मिटाए गए थे। इस बरामदगी के बाद बुध विहार थाने में आर्म्स एक्ट के तहत अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों के पूरे नेटवर्क, सप्लायरों और संभावित खरीदारों के बारे में जानकारी जुटा रही है।