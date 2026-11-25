अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के स्कूली क्रिकेट खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका है। 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 के तहत दिल्ली की अंडर-17 बालक क्रिकेट टीम तैयार करने के लिए शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच 27 नवंबर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इस शिविर के जरिए पूर्वी दिल्ली के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी दिल्ली की टीम में जगह बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक भारत नगर, अशोक विहार में क्रिकेट का कोचिंग एवं ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा।इसके लिए दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स और सेंट्रल जोन (सीबीएसई) में निर्धारित क्रिकेट मानक पूरे करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को सुबह 9 बजे शिविर स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। पूर्वी दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए राहत की बात यह है कि निर्धारित मानक पूरे करने वाले ऐसे खिलाड़ी, जिनका नाम पहले जारी चयन सूची में शामिल नहीं हो पाया था, वे भी सीधे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले अंडर-17 क्रिकेट खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा साबित करने और दिल्ली टीम में जगह बनाने का अवसर है। शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। 10 से 15 दिसंबर तक ग्वालियर के सिंधिया स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में 70वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित होंगे। इसमें दिल्ली की टीम दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करेगी।