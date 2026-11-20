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-दीक्षांत भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि सकारात्मक सोच और बड़े सपनों से ही विकसित बनेगा भारत, नकारात्मकता से दूर रहें-समारोह में एक क्लिक के साथ डीयू के 1,72,668 विद्यार्थियों को जारी हुई डिजिटल डिग्रियां, 472 शोधार्थियों को दी गई पीएचडी की डिग्री-समारोह में कुलपति प्रो योगेश सिंह ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई विचार नहीं