डिग्री के साथ देश के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं युवा : पीयूष गोयल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:18 PM IST
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने डीयू के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को किया संबोधित
-दीक्षांत भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि सकारात्मक सोच और बड़े सपनों से ही विकसित बनेगा भारत, नकारात्मकता से दूर रहें
-समारोह में एक क्लिक के साथ डीयू के 1,72,668 विद्यार्थियों को जारी हुई डिजिटल डिग्रियां, 472 शोधार्थियों को दी गई पीएचडी की डिग्री
-समारोह में कुलपति प्रो योगेश सिंह ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई विचार नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सकारात्मक सोच ही देश को आगे ले जा सकती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते। विद्यार्थी डिग्री के साथ देश के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने छात्रों को जीवन का मंत्र दिया कि वे बड़े सपने देखें और बड़े लक्ष्य तय करें। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय खेल परिसर में 103वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पीयूष गोयल रहे। समारोह में उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 1,72,668 विद्यार्थियों की डिजिटल डिग्रियां जारी कीं। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल व पुरस्कार प्रदान किए।
पीयूष गोयल ने विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री के साथ उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी आई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रो योगेश सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने डीयू की 103 वर्ष पहले शुरू हुई यात्रा से लेकर अब तक की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और मेहनत से ही डीयू की पहचान बनी है।
कुलपति ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई विचार नहीं होता। जो विचार देशहित की रक्षा नहीं करता, उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी सफलता पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। समारोह के दौरान बुक ऑफ हाइलाइट्स पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो बलराम पाणी, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो रजनी अब्बी, एसओएल की निदेशक प्रो पायल मागो, रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता और परीक्षा नियंत्रक प्रो गुरप्रीत सिंह टुटेजा सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे।
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472 शोधार्थियों को मिली पीएचडी की डिग्री : दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में 472 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। इनमें 245 महिला और 227 पुरुष शोधार्थी शामिल हैं। समारोह में कुल 163 गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। इसके अलावा यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को 34 पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए। यह समारोह दो चरणों में हुआ। पहले चरण में पीयूष गोयल ने डिजिटल डिग्री जारी की और विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए। समारोह के दौरान नियमित कॉलेज के विद्यार्थियों, एनसीडबल्यूईबी और एसओएल के विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 160438 यूजी और 11758 पीजी प्रोग्रामों के विद्यार्थियों को भी डिग्रियां प्रदान की गई। डीयू के इतिहास में यह पहला मौका है जब पढ़ाई पूरी करने वाले साल में ही डिग्री दी गई है।
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-दीक्षांत भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि सकारात्मक सोच और बड़े सपनों से ही विकसित बनेगा भारत, नकारात्मकता से दूर रहें
-समारोह में एक क्लिक के साथ डीयू के 1,72,668 विद्यार्थियों को जारी हुई डिजिटल डिग्रियां, 472 शोधार्थियों को दी गई पीएचडी की डिग्री
-समारोह में कुलपति प्रो योगेश सिंह ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई विचार नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सकारात्मक सोच ही देश को आगे ले जा सकती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते। विद्यार्थी डिग्री के साथ देश के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने छात्रों को जीवन का मंत्र दिया कि वे बड़े सपने देखें और बड़े लक्ष्य तय करें। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय खेल परिसर में 103वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पीयूष गोयल रहे। समारोह में उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 1,72,668 विद्यार्थियों की डिजिटल डिग्रियां जारी कीं। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल व पुरस्कार प्रदान किए।
पीयूष गोयल ने विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री के साथ उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी आई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रो योगेश सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने डीयू की 103 वर्ष पहले शुरू हुई यात्रा से लेकर अब तक की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और मेहनत से ही डीयू की पहचान बनी है।
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कुलपति ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई विचार नहीं होता। जो विचार देशहित की रक्षा नहीं करता, उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी सफलता पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। समारोह के दौरान बुक ऑफ हाइलाइट्स पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो बलराम पाणी, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो रजनी अब्बी, एसओएल की निदेशक प्रो पायल मागो, रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता और परीक्षा नियंत्रक प्रो गुरप्रीत सिंह टुटेजा सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे।
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472 शोधार्थियों को मिली पीएचडी की डिग्री : दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में 472 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। इनमें 245 महिला और 227 पुरुष शोधार्थी शामिल हैं। समारोह में कुल 163 गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। इसके अलावा यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को 34 पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए। यह समारोह दो चरणों में हुआ। पहले चरण में पीयूष गोयल ने डिजिटल डिग्री जारी की और विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए। समारोह के दौरान नियमित कॉलेज के विद्यार्थियों, एनसीडबल्यूईबी और एसओएल के विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 160438 यूजी और 11758 पीजी प्रोग्रामों के विद्यार्थियों को भी डिग्रियां प्रदान की गई। डीयू के इतिहास में यह पहला मौका है जब पढ़ाई पूरी करने वाले साल में ही डिग्री दी गई है।