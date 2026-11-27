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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पंजाब में अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन के बाद शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली में भी संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। साथ ही आगामी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं।शुक्रवार को पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में गठबंधन को पंथ और पंजाब के भविष्य के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया गया। नेताओं ने इसे सिख राजनीति में मजबूत पंथक नेतृत्व की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया।बैठक में पार्टी के दिल्ली प्रभारी बलविंदर सिंह भूंदड़ और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा कि 106 वर्ष पुराना अकाली दल केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि पंथक विरासत और सिख कौम के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। देश की आजादी, पंजाबी सूबे की स्थापना और सिखों के अधिकारों की लड़ाई में पार्टी का अहम योगदान रहा है।नेताओं ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं, बंदी सिंहों की रिहाई का मामला भी लंबे समय से लंबित है। गठबंधन की प्राथमिकताओं में इन मुद्दों का समाधान शामिल है। उन्होंने कहा कि हिंदू-सिख एकता पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है और गठबंधन का उद्देश्य प्रदेश को नफरत और विभाजन की राजनीति से बचाकर शांति, भाईचारे और विकास को बढ़ावा देना है।केंद्र सरकार से बातचीत और तालमेल को बताया जरूरीसरना ने कहा कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार से बातचीत और तालमेल जरूरी है। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर सहित सिख कौम से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की उम्मीद जताई। किसानों की समस्याओं का समाधान भी बातचीत के जरिए करने पर जोर दिया।