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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   air turns toxic again; AQI at 428 in Jahangirpuri

Delhi NCR News: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 428

Mon, 02 Nov 2026 06:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:38 PM IST
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए जांच अभियान तेज, 714 वाहन सीमा से लौटाए, पीयूसी उल्लंघन पर 566 चालान
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सोमवार को भी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर बना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 428 दर्ज किया गया। वहीं, रोहिणी में यह 396 रहा। कई अन्य इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार और यातायात पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है।
सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, अलीपुर में एक्यूआई 375, विवेक विहार में 370, नरेला में 363 और चांदनी चौक में 358 दर्ज किया गया। अक्षरधाम और आईटीओ में यह 349-349, जेएनयू स्टेडियम में 343 तथा इंडिया गेट और जनपथ के आसपास 335 रहा। वहीं, बुराड़ी में एक्यूआई 308, आया नगर में 276, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर 263 और आनंद विहार में 242 दर्ज किया गया।
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पीयूसी उल्लंघन पर 566 चालान
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, एक नवंबर को दिल्ली में 14,930 वाहनों की जांच की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान किए गए। इसके अलावा 300 निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया गया।
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714 वाहन दिल्ली की सीमा से लौटाए
दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नवंबर को विशेष अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक, रात 12 बजे से रात आठ बजे तक 7,279 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 714 वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया, जबकि 38 वाहन जब्त किए गए और 10 के चालान किए गए। प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। दिल्ली की सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से भी लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है।
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