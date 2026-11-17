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तीमारदारों के लिए चलेगा 15 दिवसीय स्वास्थ्य जांच अभियानअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। मधुमेह के इलाज का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब दवाओं और खानपान के साथ आधुनिक तकनीक भी मरीजों को बेहतर उपचार देने में अहम भूमिका निभा रही है। शुगर की लगातार निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मरीज की जरूरत के अनुसार उपचार जैसी तकनीकों से बीमारी पर नियंत्रण की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं।इन आधुनिक तरीकों पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) और दिल्ली डायबिटिक फोरम के 34वें वार्षिक सम्मेलन 'डायबिकॉन-2026' में चर्चा हुई। दो दिवसीय सम्मेलन में 250 से अधिक डॉक्टरों, शिक्षाविदों और मधुमेह विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'टेक्नोलॉजी ड्रिवन डायबिटीज : इम्प्रूविंग क्लीनिकल आउटकम्स' रखी गई है।सम्मेलन में एआई आधारित उपचार, इंसुलिन थेरेपी, मोटापे के प्रबंधन और मरीजों की जरूरत के अनुसार दवाओं के इस्तेमाल पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। इसका उद्देश्य मधुमेह के उपचार में नई तकनीकों के उपयोग और बेहतर क्लीनिकल परिणामों के तरीकों पर चर्चा करना है।वहीं, डॉ. अनुपम प्रकाश ने बताया कि एलएचएमसी में मरीजों के परिजनों और तीमारदारों के लिए 15 दिवसीय स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें रक्त शर्करा, वजन और ब्लड प्रेशर की जांच कर बीमारियों की समय रहते पहचान की जाएगी।