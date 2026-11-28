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25 नवंबर को नोटिस जारी होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियानडीएलएफ से सीमापुरी बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पर दिनभर रहता है वाहनों का दबावअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। सीमापुरी बस डिपो के सामने सड़क पर फैला अतिक्रमण आखिरकार हटाया गया। पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाकर करीब 50 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। यहां पुराने फर्नीचर का कारोबार करने वाले दुकानदारों ने सड़क के हिस्से पर कब्जा कर रखा था। सड़क पर फर्नीचर और अन्य सामान रखे होने से वाहनों के निकलने के लिए जगह कम बचती थी। कार्रवाई के बाद सड़क करीब 10 फीट तक चौड़ी हो गई है। इससे रोजाना जाम में फंसने वाले वाहन चालकों और बस यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।यह कार्रवाई डीएलएफ से सीमापुरी बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बस डिपो के सामने की गई। अधिकारियों के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने 25 नवंबर को अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद कई दुकानदारों ने खुद ही सड़क से सामान हटा लिया था। इसके बावजूद जिन स्थानों पर अतिक्रमण बना हुआ था, वहां शनिवार को विभाग की टीम ने कार्रवाई की।सड़क पर पुराना फर्नीचर रखने और दुकान के बाहर सामान फैलाने के कारण रास्ता संकरा हो गया था। यहां से गुजरने वाले वाहन अक्सर एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाते थे। बस डिपो के सामने होने के कारण बसों की आवाजाही भी बनी रहती है। ऐसे में सड़क पर थोड़ी सी रुकावट भी वाहनों की लंबी कतार लगा देती थी।करीब 10 फीट सड़क चौड़ी होने से अब वाहनों को निकलने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। हालांकि, जाम से पूरी तरह राहत तभी मिलेगी जब सड़क पर दोबारा सामान नहीं रखा जाएगा और वाहनों का संचालन भी व्यवस्थित रहेगा।बस डिपो और बॉर्डर की वजह से पूरे दिन रहता है दबावसीमापुरी बस डिपो के सामने जाम की समस्या नई नहीं है। यहां बसों की आवाजाही के साथ निजी वाहन, ई-रिक्शा और ऑटो भी बड़ी संख्या में गुजरते हैं। बसों के डिपो से निकलने और सड़क पर मुड़ने के दौरान वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। सड़क पर अतिक्रमण होने से यह परेशानी और बढ़ जाती थी।बॉर्डर पर 100 मीटर पार करने में लग जाता था आधा घंटाडीएलएफ और नई सीमापुरी बॉर्डर पर यातायात की समस्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां करीब 100 मीटर की दूरी पार करने में आधे घंटे तक का समय लग जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ई-रिक्शा और ऑटो की बेतरतीब पार्किंग, सड़क पर अतिक्रमण और वाहनों का अधिक दबाव जाम की प्रमुख वजहें हैं।