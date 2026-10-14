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दिल्ली: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके की लोगों से अपील, 16 अक्तूबर को सेंट्रल पार्क में फहराएं तिरंगा

Wed, 14 Oct 2026 06:08 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 06:08 PM IST
सार

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्तूबर को सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। दीपके ने सभी लोगों से वहां आकर तिरंगा फहराने की अपील की।

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Abhijit Deepke appealed for Tricolour to be hoisted at Central Park on October 16
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने 16 अक्तूबर को यह आह्वान किया। दिपके ने सभी देशभक्त नागरिकों से आग्रह किया है कि वे शुक्रवार को सेंट्रल पार्क पहुंचें। वहां आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में शामिल हों। 
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