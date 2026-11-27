विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रस्तावित परिसीमन बिल का विरोध करने का एलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप संसद के दोनों सदनों में इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन के नाम पर निर्वाचन क्षेत्रों का ऐसा निर्धारण करना चाहती है, जिससे भाजपा को चुनावी फायदा मिले। यह परिसीमन बिल नहीं, बल्कि भाजपा जिताओ बिल है।संजय सिंह ने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए भाजपा समर्थक मतदाताओं को एक निर्वाचन क्षेत्र में और विरोधी मतदाताओं को दूसरे क्षेत्र में समेटने की कोशिश होगी। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में काफी अंतर है। असम में एक सीट पर 26 लाख और दूसरी पर 12 लाख मतदाता होने का दावा करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि परिसीमन में आबादी के संतुलन का ध्यान क्यों नहीं रखा गया।महिला आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। प्रधानमंत्री की मंशा साफ है तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और सभी विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जा सकता है। इसके लिए परिसीमन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।