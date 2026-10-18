फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A massive campaign is underway today at 31 ghats to clean the Yamuna.

दिल्ली: यमुना की सफाई के लिए 31 घाटों पर आज महाअभियान, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुबह 8 से 10 बजे तक की मुहिम

Sun, 18 Oct 2026 03:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 03:22 AM IST
सार

सोनिया विहार ढाई पुश्ता पर सांसद मनोज तिवारी, रामघाट-1 पर बांसुरी स्वराज, वजीराबाद बैराज के पास राघव चड्ढा और सोनिया विहार प्रथम पुश्ता पर स्वाति मालीवाल अभियान का नेतृत्व करेंगे।

विज्ञापन
A massive campaign is underway today at 31 ghats to clean the Yamuna.
फाइल चित्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यमुना नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा ने संयुक्त महा-अभियान शुरू किया है। इसके तहत रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यमुना के 31 प्रमुख घाटों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 31 प्रमुख नेताओं, सांसदों और विधायकों को अलग-अलग घाटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विज्ञापन


यमुना तट के 31 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर सफाई की विस्तृत योजना तैयार की गई है। प्रत्येक घाट पर मुख्य नेता के साथ एक साइट इंचार्ज भी तैनात रहेगा, ताकि सफाई कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। 
विज्ञापन


सोनिया विहार ढाई पुश्ता पर सांसद मनोज तिवारी, रामघाट-1 पर बांसुरी स्वराज, वजीराबाद बैराज के पास राघव चड्ढा और सोनिया विहार प्रथम पुश्ता पर स्वाति मालीवाल अभियान का नेतृत्व करेंगे। कालिंदी कुंज में रामवीर सिंह बिधूड़ी, वासुदेव घाट पर जय प्रकाश, आईटीओ हाथी घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कुलजीत चहल तथा ओल्ड रेलवे ब्रिज पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सफाई अभियान की कमान संभालेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed