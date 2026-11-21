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नई दिल्ली। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 550 श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए रवाना किया। यह जत्था 22 नवंबर को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। श्रद्धालु श्री ननकाना साहिब, पंजा साहिब, श्री करतारपुर साहिब और डेरा साहिब, लाहौर समेत कई गुरुद्वारों में माथा टेकेंगे।कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों और विदेश मामलों के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह चंडोक ने बताया कि 24 नवंबर को श्री ननकाना साहिब की पवित्र धरती पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर को जत्था अन्य ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन के लिए रवाना होगा। श्रद्धालु एक दिसंबर को भारत लौटेंगे।उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह छठी बार है, जब भारत सरकार ने श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया। शुक्रवार सुबह गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी दिलबाग सिंह ने अरदास की। इसके बाद सरदार परमजीत सिंह चंडोक और सरदार भूपिंदर सिंह भुल्लर ने जत्थे को रवाना किया।