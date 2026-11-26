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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली में हवा की दिशा बदलने से भले ही प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का अनुमान है कि शनिवार को एक बार फिर से लोगों की सांसों पर संकट गहरा सकता है। ऐसे में फिजा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। दूसरी ओर, बृहस्पतिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 224 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में है। हालांकि, बुधवार की तुलना में इसमें चार अंकों की वृद्धि आई है। हवा में प्रदूषक कणों की मौजूदगी अब भी चिंता बढ़ा रही है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अनुसार, बृहस्पतिवार को उत्तर दिशा से औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वहीं, शुक्रवार और शनिवार को भी हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की दिशा उत्तर से उत्तर-पूर्व रहेगी।

-सीपीसीबी की चेतावनी, एक बार फिर शनिवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान