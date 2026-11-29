विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नितिन राजपूतपूर्वी दिल्ली। आमतौर पर बच्चों में सर्दी-जुकाम, बुखार और आंखों के संक्रमण की वजह बनने वाला एडेनोवायरस कभी-कभी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण भी बन सकता है। इस वायरस का ऐसा ही एक दुर्लभ मामला इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) में सामने आया है। यहां सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाली एक किशोरी एडेनोवायरस मेनिंगोएन्सेफलाइटिस की चपेट में आ गई। ऐसे मामलों में वायरस मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग की सीनियर रेजिडेंट अंकिता बंसल के अनुसार, एडेनोवायरस को मुख्य रूप से श्वसन संक्रमण, आंखों में सूजन और पेट संबंधी परेशानियों के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसकी कुछ किस्में शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनके कारण हृदय की मांसपेशियों में सूजन (मायोकार्डाइटिस), कार्डियोमायोपैथी, मूत्राशय का संक्रमण और मेनिंगोएन्सेफलाइटिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।मेनिंगोएन्सेफलाइटिस में मस्तिष्क और उसे ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है। इससे मरीज को तेज सिरदर्द, बुखार, भ्रम, दौरे और चेतना में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं।सीएसएफ जांच से हुई संक्रमण की पुष्टिइस मामले की खास बात यह रही कि किशोरी की प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य होने के बावजूद संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच गया। डॉक्टरों ने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) की आरटी-पीसीआर जांच के जरिए इसकी पुष्टि की।दुर्लभ मामलों में जानलेवा हो सकता है संक्रमणविशेषज्ञों के अनुसार, एडेनोवायरस संक्रमण दुर्लभ मामलों में जानलेवा जटिलताएं भी हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार के साथ तेज सिरदर्द, व्यवहार में बदलाव, भ्रम, दौरे या बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। समय पर संक्रमण की पहचान और उपचार से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है।